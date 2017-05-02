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ماذا قال خالد علي ردًا على تصريح ولي ولي العهد السعودي
خالد علي

ماذا قال خالد علي ردًا على تصريح ولي ولي العهد السعودي

الثلاثاء، 2 مايو 2017 11:27 ص
كتب - متابعات

رد خالد علي، المحامي الحقوقي على تصريحات الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي عهد السعودية، بسعودية جزيرتي تيران وصنافير”.

وكتب في تدوينة على صفحته عبر موقع “فيس بوك”، إن “علم مصر هو الوحيد الذي رفع على جبالها، وأبناء مصر هم فقط الذين عاشوا عليها، وقاتلوا واستشهدوا وأسروا من أجل ذرات رمالها، احتلت منهم واستردوها بالدماء والدموع والعرق. فهي مصرية، وستظل كما هي”.

كان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي عهد السعودية، قد صرح في حوار مع الإعلامي داود الشريان عبر فضائية “العربية”، بأن تيران وصنافير سعوديتان، وأنه لا يوجد خلاف سعودي-مصري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

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