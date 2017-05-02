"المجتمعات العمرانية" تجهز خطة استثمارية بقيمة 50 مليار جنيه للعام المالى المقبل

بلغت استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية خلال 10 أشهر من العام المالى الجارى 28 مليار جنيه بنسبة إنجاز تصل 75.7% من خطتها الاستثمارية البالغة37.1 مليار جنيه فى 2016 – 2017.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن تقرير معدلات استثمار «المجتمعات العمرانية» بمشروعاتها فى المدن الجديدة أظهر ارتفاع حجم الإنفاق إلى 28 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2016 وحتى نهاية أبريل 2017.

ونقلا عن “البورصة” أشارت المصادر الى أن الاستثمارات ارتفعت بقيمة 2 مليار جنيه خلال حوالى شهر، حيث بلغت 26 ملياراً فى مارس الماضى، ليبلغ حجم المنفذ من الخطة الاستثمارية 75.7%.

أوضحت المصادر، أن الهيئة تجهز خطة استثمارية بقيمة 50 مليار جنيه فى العام المالى المقبل تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وترفيق الأراضى والإسكان الاجتماعى والمتوسط فى المدن الجديدة.

أشارت إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل و«دار مصر» لمتوسطى الدخل ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى وترفيق الأراضى استحوذت على معظم الاستثمارات المنفذة فى العام المالى الجارى.

وبلغت الاستثمارات الإجمالية للهيئة خلال العام المالى الجارى 37.1 مليار جنيه موزعة على 3 قطاعات رئيسية، تضم قطاع الإسكان بإجمالى 20.4 مليار جنيه ومشروعات البنية الأساسية والمرافق 14.9 مليار جنيه وقطاع الزراعة والخدمات 1.8 مليار جنيه.

وارتفعت استثمارات «المجتمعات العمرانية» بقيمة 15 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، مقارنة بـ22 ملياراً فى 2015 – 2016.

وقالت المصادر، إن الهيئة تنفذ مرافق 80 ألف قطعة أرض تم طرحها للبيع بالقرعة العلنية خلال العام الماضى كما يجرى ترفيق 31 ألف قطعة أخرى سيتم الإعلان عنها.

وسيتم الانتهاء من ترفيق الأراضى خلال شهر ديسمبر المقبل، وتتوزع على محاور الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزاً، وستحدد أجهزة المدن الجديدة الجدول الزمنى لتسليمها للفائزين.

أضافت أن «المجتمعات العمرانية» طرحت مناقصات تنفيذ 15 ألف وحدة فى المرحلة الثالثة من مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل، وتم الانتهاء من الفتح الفنى لعروض شركات المقاولات.

أوضحت أنه سيتم الانتهاء من البت المالى وترسية المناقصات خلال الشهر الجارى وتسليم مواقع المشروع للشركات لتبدأ التنفيذ وتتضمن المناقصات إنشاء 624 عمارة بمساحة إجمالية 365 فدان فى 7 مدن جديدة تضم قرابة 15 ألف وحدة.

وتنفذ «المجتمعات العمرانية» 31 ألف وحدة ضمن المرحلة الأولى من «دار مصر» فى 8 مدن جديدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية فى 12 مدينة، ويصل العدد الإجمالى لوحدات المشروع 250 ألف وحدة.

وتنتهى الهيئة من تنفيذ 350 ألف وحدة ضمن «الإسكان الاجتماعى» خلال العام الجارى بتكلفة تتجاوز 50 مليار جنيه يتم تمويلها من ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية وتتوزع على عدة أعوام مالية.