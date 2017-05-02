ننشر أهم ما ورد في تصريحات الأمير محمد بن سلمان

فيما يلي في نقاط مختصرة أهم ما ورد في تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في حواره مع قنوات سعودية الليلة :

رؤية 2030 تنفذ عبر برامج تنقسم على مدد زمنية مختلفة

كنا نسابق الزمن لتقديم برامج تطبيق رؤية 2030 بطريقة احترافية

أتوقع إطلاق بقية برامج تنفيذ رؤية 2030 تباعا خلال الأشهر المقبلة

تم تحقيق العديد من الإنجازات وفقا لرؤية 2030

تمت مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال العامين الماضيين

انخفاض أسعار النفط في الماضي أدى لارتفاع البطالة والتضخم

حافظنا على الكثير من المؤشرات الاقتصادية بشكل جيد رغم انخفاض النفط

الاقتصاد السعودي لم يدخل مرحلة انكماش رغم انخفاض أسعار النفط

نتوقع انخفاض نسبة البطالة إلى 7 % وفق رؤية 2030

ارتفاع فوق المتوقع في الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من 2017

اتفاقية خفض إنتاج النفط غير مسبوقة بالنسبة لأوبك وبقية المنتجين

عجز الموازنة انخفض في الربع الأول من 2017 بنسبة 44 %

صندوق الاستثمارات العامة أدخل المليارات لخزينة الدولة للمرة الأولى

إذا مررنا بمرحلة حرجة مرة أخرى سنعود للإجراءات التقشفية

حساب المواطن يهدف لتعويض المواطنين عن أي ارتفاع في أسعار الخدمات

عدد من يستحق الدعم في السعودية 10 ملايين شخص أو أقل بقليل

نحاول أن تشمل مساعدات الدعم أكبر شرائح ممكنة من المجتمع

الدين العام لن يزيد عن 30 % من الناتج الإجمالي المحلي

صندوق الاستثمارات العامة أحد أهم ركائز رؤية 2030

نعمل على إعادة هيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة

أهم عنصر في صندوق الاستثمارات العامة هو طرح أسهم أرامكو

هناك فرص لقطاع التعدين السعودي بقيمة تقدر بتريليون و 300 مليار دولار

السعودية ثالث أكبر بلد في العالم في الإنفاق على التسليح العسكري

نعمل على دعم قطاع التصنيع العسكري

لا صفقة سلاح إذا لم تشمل “محتوى محلي”

نركز على رفع المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية وصناعة السيارات

22 مليار دولار سنويا قيمة ما ينفقه السعوديون على الترفيه في الخارج

13 % من التجارة العالمية تمر في البحر الأحمر ولا نقدم لها أي خدمات

ماضون في تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان إلى شمال سيناء

لم تكن هناك رؤية إستراتيجية لتطوير الطيران في السعودية

طرح أسهم أرامكو سيوفر سيولة نقدية ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة

صندوق الاستثمارات العامة يعتمد على أصوله وليس على الموازنة العامة

سيكون هناك مئات الآلاف من الوحدات السكانية المجانية للمواطنين

أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار ميسرة

إطلاق برنامج الإسكان خلال الربع الثالث من العام 2017

إيرادات طرح أرامكو ستساعدنا على إيجاد فرص استثمارية أخرى

عاملان رئيسيان لتحديد نسبة الطرح في أسهم أرامكو

الحكومة ستحدد سقف إنتاج أرامكو حتى بعد الطرح

مشروع بيع 5% من أسهم #أرامكو سيكون في عام2018

سقف إنتاج النفط في السعودية قرار اقتصادي وليس سياسيا

برامج تنفيذ رؤية 2030 ستعمل على دعم القطاع الخاص

صندوق الاستثمارات سيضخ نحو 500 مليار ريال في الداخل خلال 3 سنوات

لا توجد ضرائب على الثروة أو ضرائب على الدخل

يمكن تحفيز الاستثمارات الأجنبية في السعودية بإجراءات بسيطة

القطاع الخاص يدير الخدمات الصحية في دول العالم المتقدم

ملتزمون بتوفير العلاج للمواطن لكن ليس علينا إدارة المستشفيات

مشروع تطوير القطاع الصحي معقد للغاية وستظهر ملامحه هذا العام

فرض رسوم على الحج والعمرة لن يؤثر على الإقبال على المناسك

لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه

لا نعتمد في قضايا الفساد على الوثائق في مواقع التواصل الاجتماعي

الحرب في اليمن لم تكن خيارا بالنسبة للسعودية

ميليشيات إرهابية أطاحت بالشرعية في اليمن وهددت الملاحة الدولية

التأخر في التدخل في اليمن كان سيفاقم من أخطار الانقلابيين

الشرعية اليمنية باتت تسيطر على ما بين 80-85 % من أراضي اليمن

الأنباء عن خلاف سعودي-إماراتي في اليمن “شائعات”

نستطيع حشد القوات البرية السعودية لاجتثاث الانقلابيين خلال أيام

هناك خلافات كبيرة للغاية بين صالح والحوثيين

حاولنا دعم مبادرات سياسية لتجنب الحرب في اليمن

وضعنا شرطا بعدم مهاجمة عدن للتوصل لحل سياسي ولم يلتزم الانقلابيون

هناك حماس كبير بين القبائل اليمنية ويرغبون في التخلص من الحوثيين

الإعلام “الإخوانجي” يحاول الترويج لخلافات بين السعودية ومصر

العلاقات السعودية-المصرية عميقة ومتميزة

دعاية إيران والإخوان تسعى لإيجاد شرخ في العلاقة السعودية-المصرية

فرق مختصة تعمل على التجهيز لجسر الملك سلمان