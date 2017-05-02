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لميس الحديدي تبكي على الهواء بسبب شهداء الشرطة
اﻻعتداء على لميس الحديدي امام الكنيسة البطرسية‎

لميس الحديدي تبكي على الهواء بسبب شهداء الشرطة

الثلاثاء، 2 مايو 2017 11:18 ص
كتب - متابعات

ظهرت الإعلامية لميس الحديدي على الهواء في برنامجها “هنا العاصمة” الذى تقدمه على شاشة “سى بى سى”، وهي تبكي حزنًا على شهداء الشرطة الذين اغتيلوا أمس على يد الإرهابيين.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه فى حوالى الساعة 11.45 مساء أول مايو الجارى قامت عناصر مسلحة يستقلون سيارتين بالاقتراب من القول الأمنى المتحرك أثناء مروره بميدان محمد زكى بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات التى بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

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