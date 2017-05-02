أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام المباريات التي ستقام غدا الأربعاء في الأسبوع الـ 27 لدوري القسم الأول “الدوري الممتاز” .

ومن المقرر أن يدير لقاء سموحة مع الداخلية الحكم محمود البنا ويعاونه طه عطا ومحمد صلاح عبد الفتاح، وأشرف ربيع حكما رابعا.

فيما سيدير مباراة الزمالك مع الإسماعيلي الحكم محمد الحنفي ويعاونه أيمن دجيش وعبد الفتاح عريشة، وأحمد السيد حكما رابعا.

وسيدير لقاء المصري البورسعيدي مع المقاولون العرب الحكم أحمد الغندور ويعاونه حازم أبوالوفا ورجب محمد، وحسن السندبيسي حكما رابعا.