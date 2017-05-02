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اتحاد الكرة يشيد بالنادي الأهلي في بيان رسمي
مبنى اتحاد الكرة - مقر الجبلاية

اتحاد الكرة يشيد بالنادي الأهلي في بيان رسمي

الثلاثاء، 2 مايو 2017 11:02 م

أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقديره للموقف الأخلاقي للنادي الأهلي العريق برفضه القاطع سلوك بعض من منتسبيه في إحدى مباريات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهو موقف ليس بغريب على النادي الأهلي ومسئوليه ، يؤكد أن التنافس الشريف لا يمكن أن يأتي على حساب القيم والمبادئ، ويبعث برسالة واضحة تبرز السلوك التاريخي والطبيعي للإنسان المصري القويم.
وأضاف الاتحاد المصري لكرة القدم - في بيان له مساء اليوم - يثمن جهود أي ناد مصري في سبيل إعلاء مبدأ حاكمية اللوائح والقانون ، وتقديم المبادئ والأخلاق عما سواها .
ودعا الاتحاد جماهير الكرة المصرية إلى أن تنحاز لكل سلوك من شأنه تمكين القيم الأخلاقية في الملاعب، حتى يصل باللعبة إلى المكانة التي يرجوها، والغايات التي يسعى لبلوغها، وفي مقدمتها عودة الجماهير إلى المدرجات، وترسيخ حقيقة أن مباريات كرة القدم كانت وستظل احتفاليات تجمع ويجتمع عليها الشعب المصري العاشق لها.

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