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مفاجأة.. صحيفة أسبانية: هدف رونالدو الأول في أتليتكو مدريد «تسلل»
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مفاجأة.. صحيفة أسبانية: هدف رونالدو الأول في أتليتكو مدريد «تسلل»

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:58 م
محيط - أحمد عبد الخالق

فجرت صحيفة الماركا الإسبانية مفاجأة كبيرة لعشاق وجماهير ريال مدريد وكريستيانو رونالدو مهاجم الفريق بعدما أكدت أن هدف الميرنجي الاول في شباك أتليتكو، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سجله كريستيانو رونالدو، جاء من تسلل واضح على اللاعب البرتغالي.
تقدم رونالدو للريال، في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بضربة رأسية، من عرضية متقنة كاسيمرو.
وأكد أندوخار المحلل التحكيمي للماركا، أن رونالدو كان متسللا لحظة لعب الكرة العرضية التي جاء منها الهدف.

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