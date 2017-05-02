فجرت صحيفة الماركا الإسبانية مفاجأة كبيرة لعشاق وجماهير ريال مدريد وكريستيانو رونالدو مهاجم الفريق بعدما أكدت أن هدف الميرنجي الاول في شباك أتليتكو، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سجله كريستيانو رونالدو، جاء من تسلل واضح على اللاعب البرتغالي.

تقدم رونالدو للريال، في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بضربة رأسية، من عرضية متقنة كاسيمرو.

وأكد أندوخار المحلل التحكيمي للماركا، أن رونالدو كان متسللا لحظة لعب الكرة العرضية التي جاء منها الهدف.