منى أبو شنب: تعدد الزوجات لمحاربة العنوسةالثلاثاء، 2 مايو 2017 11:23 ص
أكدت الإعلامية منى أبو شنب، رئيس تحرير أحد البرامج باتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن مبادرة “تعدد الزوجات” للقضاء علي الانحلال المجتمعي, ومحاربة العنوسة، وحتي لا يلجأ الرجل للمرافقة في السر بدون زواج أو يتزوج عرفيًا.
وأضافت، “أبو شنب” في تصريحات صحفية، أن المبادرة أيضا للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والزنا والعلاقات المشبوهة وتعدد الزيجات سنّةً وشرعًا يعطي للرجل طاقة جنسية عالية ويعف المرأة.
وأشارت إلى أن حالات الطلاق، خاصة الذي يكون بعد فترات طويلة من الزواج بسبب فشل العلاقة الحميمية, وتدخل الأهل, وعلاقات الفيس بوك التي تؤدي للخرس الزوجي، وبالتالي يعدد الرجل العلاقات خارج منزله؛ لأنها طبيعته، وكذلك بعد أن وصلت نسب المطلقات إلى ملايين والعنوسة 13.5 مليون امرأة و84% نساء أرامل مقابل 16 % رجالاً.
وأضافت، أرفض القول بأن الزوجة الثانية تزوجها على زوجته الأولى بل تزوجها مع زوجته الأولى فيجب أن نعطي الزوج فرصة ليصبح قويًا ولا يفعل شيئًا في الخفاء.
وأكدت أن المرأة المصرية لا تقبل على الإطلاق فكرة الزوجة الثانية؛ لأنها غيورة جدًا وغير متفهمة تقبل الآخر، ولديها حب الامتلاك، رغم أن ذلك غير مقبول دينيًا، فالزوجة الأولى ليس لها رأي في ذلك، وتطلب الطلاق إذا وقع عليها الضرر فقط، أو لم يعدل بينهما.
وأشارت إلى أن الغيرة والنكد جعلا الزوجة المصرية تتفوق على النساء في العالم، إلى جانب وجود نساء خائنات من خلال “فيس بوك” والتليفون بنسبة 30 %, وذلك جعلني أدعو إلى ضرورة ألا تبتعد الزوجة عن زوجها من 4 : 6 أشهر، خاصة الذي يسافر إلى الخارج بسبب ضغط اقتصادي .
وتابعت: أناهض المجلس القومي للمرأة الذي ينادي بالمساواة بين الرجال والنساء، لأنه جعل المرأة تتحكم بمبالغة في الرجل، وصلت إلى أن “تديله على دماغه”, أعرف زوجات يلفظن شتائم خارجة غير أخلاقية، هؤلاء كيف يتعاملن مع أزواجهن؟
وعن حالتها الاجتماعية، قالت “أنا مطلقة منذ 7 سنوات، ورغم ذلك أبلغت زوجي قبل الانفصال أنه يتزوج إذا رغب في ذلك وأنا راضية، لكن فضلنا الابتعاد، ولدي أربعة من الأبناء”.
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