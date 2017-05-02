 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 11:07 مساءً
روابط سريعة
ضبط أحد منفذي الهجوم الإرهابي على "كمين مدينة نصر"
انفجار مدينة نصر

ضبط أحد منفذي الهجوم الإرهابي على "كمين مدينة نصر"

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:51 م


ذكر الإعلامي عمرو عبد الحميد، نقلا عن مصدر أمني أنه تم القبض على أحد الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة الهجوم على كمين مدينة نصر.
وأوضح “عبدالحميد”، خلال تقديمه برنامجه “رأي عام” المذاع عبر فضائية “TEN” مساء اليوم الثلاثاء، أن المتهم في العقد الثالث من عمره.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3