

ذكر الإعلامي عمرو عبد الحميد، نقلا عن مصدر أمني أنه تم القبض على أحد الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة الهجوم على كمين مدينة نصر.

وأوضح “عبدالحميد”، خلال تقديمه برنامجه “رأي عام” المذاع عبر فضائية “TEN” مساء اليوم الثلاثاء، أن المتهم في العقد الثالث من عمره.