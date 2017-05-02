"أركو" للتطوير العقاري تخطط لاستثمار 32 مليار جنيه فى مصرالثلاثاء، 2 مايو 2017 11:02 م
تستهدف الشركة العربية للتنمية العقارية «آركو» تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجاري بقيمة 3 مليارات جنيه وتخطط الشركة لاستثمار 32 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعاقدت «آركو» مع نجم كرة القدم البرازيلى ومهاجم فريق برشلونة الإسبانى «نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور» ليصبح ممثلاً للعلامة التجارية للشركة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
قال أشرف سالمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أور كابيتال»، الرئيس التنفيذى لشركة «آركو»، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال 2017.
أضاف خلال مؤتمر صحفى عقدته الشركة اليوم أن القطاع العقارى يمثل 17% من الاقتصاد المصرى.
أوضح أن أسعار العقارات فى مصر هى الأرخص فى المنطقة، وأقل سعر للمتر المربع فى الإمارات لا يقل عن 3 آلاف دولار والمغرب 2.5 ألف دولار ونيجيريا 3 آلاف دولار ولكن فى مصر أعلى سعر متر للعقار لا يزيد على ألف دولار ودول الخليج سوق واعد للمبيعات العقارية المصرية.
أشار إلى وجود عجز فى الإسكان الفاخر يقدر بحوالى 100 ألف وحدة سنوياً، و200 ألف وحدة بالإسكان المتوسط و200 ألف بالإسكان الاقتصادى.
واستبعد سالمان تعرض السوق المصرى لفقاعة عقارية كما يردد بعض الخبراء وتابع «السوق العقارى المصرى حقيقى ويتميز بتعداد سكانى كبير، ويوجد 500 ألف وحدة سكنية فجوة موجودة بالسوق سنويًا، والطلب أكبر بكثير من المعروض بالسوق، وسيستمر هذا الطلب خلال الخمس سنوات القادمة».
وقال إن »آركو« تعاقدت مع اللاعب البرازيلى »نيمار« ليصبح ممثلاً للعلامة التجارية للشركة على الساحة الإقليمية، حيث تستعد لإطلاق مجموعة كبيرة من المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مراحل أنجزتها فى مشروعاتها القائمة.
أضاف سالمان أن شغفه الشخصى بكرة القدم لا يقل عن حماسه لتطوير المشروعات السكنية والتجارية التى تضاهى أعلى معايير الجودة والتصميمات العصرية فى مصر.
أوضح أن نيمار سوف يكون أول مالك للوحدات الخاصة بمشروع «Neymar Lagoon» فى منتجع سيتى ستارز الساحل الشمالى الذى تم إطلاقه رسمياً الصيف الماضى، وسوف يتم الإعلان خلال المرحلة القادمة عن إتاحة عدد محدود من وحدات »نيمار لاجون« للبيع.
وأشارت الشركة إلى أنها سوف تعلن خلال الفترة المقبلة عن شراكات جديدة مع اللاعب البرازيلى فى إطار إسهاماته للترويج لجميع مشروعات »آركو« فى مصر والمنطقة.
وستطلق الشركة اسم نيمار على وحدات مشروع »اللاجون” فى منتجع سيتى ستارز الساحل الشمالي، وكذلك إطلاق اسمه على المدخل الرئيسى لمشروع Lavande الذى تم إطلاقه مؤخراً بمدينة السادس من أكتوبر، كما أن إحدى المناطق السكنية فى مشروع جولدن كوست شرم الشيخ ستحمل أيضا اسم نيمار.
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
مقتل 10 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى جنوب اليمنTue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
المقرحي يطالب بإحالة مستهدفي رجال الشرطة للمحاكمات العسكرية - محيط
أكد فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تطهير البلاد من العصابات الارهابية ، مناشدا المسؤولين بتطهير الأجهزة والوزارات والمؤسسات من أفراد تلك ...Tue, 02 May 2017 09:56:46 GMT
-
واشنطن تجرى تدريبات على إجلاء رعاياها من كوريا الجنوبية الشهر المقبل
تخطط القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، لإجراء تدريب للجنود على إجلاء المدنيين الأمريكيين، ونقلهم لأماكن آمنة فى حالة تفجر الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية. وذكرت ...Tue, 02 May 2017 11:24:45 GMT