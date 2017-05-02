تستهدف الشركة العربية للتنمية العقارية «آركو» تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجاري بقيمة 3 مليارات جنيه وتخطط الشركة لاستثمار 32 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعاقدت «آركو» مع نجم كرة القدم البرازيلى ومهاجم فريق برشلونة الإسبانى «نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور» ليصبح ممثلاً للعلامة التجارية للشركة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

قال أشرف سالمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أور كابيتال»، الرئيس التنفيذى لشركة «آركو»، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال 2017.

أضاف خلال مؤتمر صحفى عقدته الشركة اليوم أن القطاع العقارى يمثل 17% من الاقتصاد المصرى.

أوضح أن أسعار العقارات فى مصر هى الأرخص فى المنطقة، وأقل سعر للمتر المربع فى الإمارات لا يقل عن 3 آلاف دولار والمغرب 2.5 ألف دولار ونيجيريا 3 آلاف دولار ولكن فى مصر أعلى سعر متر للعقار لا يزيد على ألف دولار ودول الخليج سوق واعد للمبيعات العقارية المصرية.

أشار إلى وجود عجز فى الإسكان الفاخر يقدر بحوالى 100 ألف وحدة سنوياً، و200 ألف وحدة بالإسكان المتوسط و200 ألف بالإسكان الاقتصادى.

واستبعد سالمان تعرض السوق المصرى لفقاعة عقارية كما يردد بعض الخبراء وتابع «السوق العقارى المصرى حقيقى ويتميز بتعداد سكانى كبير، ويوجد 500 ألف وحدة سكنية فجوة موجودة بالسوق سنويًا، والطلب أكبر بكثير من المعروض بالسوق، وسيستمر هذا الطلب خلال الخمس سنوات القادمة».

وقال إن »آركو« تعاقدت مع اللاعب البرازيلى »نيمار« ليصبح ممثلاً للعلامة التجارية للشركة على الساحة الإقليمية، حيث تستعد لإطلاق مجموعة كبيرة من المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مراحل أنجزتها فى مشروعاتها القائمة.

أضاف سالمان أن شغفه الشخصى بكرة القدم لا يقل عن حماسه لتطوير المشروعات السكنية والتجارية التى تضاهى أعلى معايير الجودة والتصميمات العصرية فى مصر.

أوضح أن نيمار سوف يكون أول مالك للوحدات الخاصة بمشروع «Neymar Lagoon» فى منتجع سيتى ستارز الساحل الشمالى الذى تم إطلاقه رسمياً الصيف الماضى، وسوف يتم الإعلان خلال المرحلة القادمة عن إتاحة عدد محدود من وحدات »نيمار لاجون« للبيع.

وأشارت الشركة إلى أنها سوف تعلن خلال الفترة المقبلة عن شراكات جديدة مع اللاعب البرازيلى فى إطار إسهاماته للترويج لجميع مشروعات »آركو« فى مصر والمنطقة.

وستطلق الشركة اسم نيمار على وحدات مشروع »اللاجون” فى منتجع سيتى ستارز الساحل الشمالي، وكذلك إطلاق اسمه على المدخل الرئيسى لمشروع Lavande الذى تم إطلاقه مؤخراً بمدينة السادس من أكتوبر، كما أن إحدى المناطق السكنية فى مشروع جولدن كوست شرم الشيخ ستحمل أيضا اسم نيمار.