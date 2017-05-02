أسامة هيكل يكشف حجم ديون ماسبيروالثلاثاء، 2 مايو 2017 10:56 م
ذكر أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق، أن ديون مبنى ماسبيرو بلغت بالفوائد 27 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي، بالإضافة لصرف 221 مليون جنيه شهريًا كمرتبات للموظفين في المبنى، مما يعني نزيف مستمر للأموال.
أكد “هيكل ” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في حلقة مساء اليوم الثلاثاء، من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، على أن ماسبيرو لا ينقصه الكفاءات، لكن يلزمه إعادة هيكلة، وأن تدار المنظومة بأسلوب إدارة مختلف.
أوضح رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن المقصود هنا ليس القنوات التلفزيونية فقط، بل الإذاعية أيضًا، وضرب مثلًا بإذاعة القرآن الكريم، التي يمكن إعادة هيكلتها بسهولة، عن طريق زيادة مساحة القرآن الكريم بها، بالقراءات المختلفة، باللهجة المصرية، على حساب البرامج، فالمستمع دائما متشوق لسماع الآيات، وإذا لم يجده يبحث عن القنوات الخليجية، بقراءاتها المختلفة عنا، مما أدى إلى انحسار اللهجة المصرية في القراءات والتي كانت منذ ثلاثين عاما تُقرأ في الحرم.
أضاف وزير الإعلام الأسبق، أنه تم مناقشة مديونية ماسبيرو في مجلس النواب، وكان من المفترض أن يحضر الجلسة وزير المالية، ووزيرة التخطيط، بصفتها رئيسة بنك الاستثمار القومي، ولكنهم لم يحضروا مما أعطى انطباعًا بأن الحكومة غير مهتمة بما يحدث في ماسبيرو بالرغم من حضور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتقديم مجموعة من المقترحات.
أردف “هيكل” أن من المقترحات المقدمة إعادة هيكلة ماسبيرو مع عدم المساس بحقوق العاملين به، عن طريق إغلاق قنوات، والاكتفاء بقناة أو اثنين، تملك تأثيرا كافيا، أو دمج بعض القنوات مع بعضها، أو دمجها مع بعض القنوات الخاصة، مشيرًا إلى أنها مجرد اقتراحات لإعادة الهيكلة جاري مناقشتها ولم يتم البت فيها.
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