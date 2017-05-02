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البنك المركزي السعودي: ربط الريال بالدولار أفادنا
الريال السعودي

البنك المركزي السعودي: ربط الريال بالدولار أفادنا

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:48 م
محيط ووكلات

قال محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى) أحمد الخليفى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تحيد عن ربط عملتها الريال بالدولار الأمريكى. وقال الخليفى لمؤتمر استثمارى “ربط سعر الصرف أفادنا على نحو جيد جدا وما زال يفيدنا ولذا لن نحيد عنه”، رويترز.

وأضاف أن البنك المركزى راض عن مستوى الخدمات المصرفية بالسعودية وتطورها لكنه غير راض عن حجم الائتمان المقدم من البنوك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والذى يبلغ نحو اثنين بالمئة من الإجمالى.

وفى مسعى لتعزيز معدل الادخار بالمملكة، قال الخليفى إن البنك المركزى يعمل مع وزارة التعليم على غرس ثقافة الادخار بين صغار السن ومع وزارة المالية على تطوير صكوك يمكن أن يستخدمها المدخرون الأفراد.

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