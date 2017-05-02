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أرقام مثيرة لرونالدو مع لقب الهاتريك في دوري الأبطال
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أرقام مثيرة لرونالدو مع لقب الهاتريك في دوري الأبطال

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:55 م
محيط - أحمد عبد الخالق

احتفظ اليوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد بكرة المباراة والاهداف الثلاثة كمكافأة له على إحرازه هاتريك في شباك أتليتكو مدريد اليوم الثلاثاء.

وكان ريال مدريد قد واجه أتليتكو مدريد في ذهاب دور نصف النهائي والذي حسمها الميرنجي لصالحه بثلاثة أهداف دون رد سجلها جميعاً رونالدو.

وفي التقرير التالي نستعرض أرقام رونالدو مع لقب الهاتريك في تاريخ دوري الأبطال:

استطاع رونالدو أن يتساوى مع نظيره الارجنتنيني ليونيل ميسي في عدد المرات احرازاً لهاتريك حيث وصل كل منهما للرقم 7 في تاريج التشامبيونزليج.

رونالدو سجل الهاتريك رقم 7 في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل رونالدو الهاترك رقم 5 له هذا الموسم في التشامبيونزليج.

وصل الدون للهاتريك رقم 2 على التوالي بعدما سجل الأول في بايرن ميونخ بإياب دور ربع النهائي وفي شباك أتليتكو مدريد اليوم

أول لاعب يسجل هاتريك في نصف النهائي عقب روبرت ليفاندوفيسكي الذي سجل آخر هاتريك في موسم 2013 -2014

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