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لوثر ماتيوس يهنئ ريال مدريد ورونالدو بالفوز على أتليتكو
لوثر ماتيوس

لوثر ماتيوس يهنئ ريال مدريد ورونالدو بالفوز على أتليتكو

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:53 م
محيط - أحمد عبد الخالق

هنأ الأسطورة الالمانية لوثر ماتيوس نجم منتخب الماكينات السابق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما منح فريقه ريال مدريد فوزاً كبيراً على نظيره أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في ذهاب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر ماتيوس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة لرونالدو أثناء احتفاله بأحد أهدافه في شباك الروخيبلانكوس اليوم وعلق عليها قائلاً: “ماهذا الأداء يا ريال مدريد .. كريستيانو منح الريال خطوة نحو لقب دوري الأبطال”.

وكان رونالدو قد سجل الأهداف الثلاثة في مباراة اليوم قطع بها مع فريقه شوطاً كبيراً نحو نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام بمدينة كارديف

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