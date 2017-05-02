رئيس لبنان الأسبق سليم الحص يعلن الإضراب عن الطعامالثلاثاء، 2 مايو 2017 11:14 ص
أعلن الرئيس اللبناني الأسيق الدكتور سليم الحص الاضراب عن الطعام تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين المضربين في معركة الامعاء الخاوية في سجون الاحتلال الاسرائيلى .
اعلن ذلك الدكتور رفعت بدوي ممثلا الرئيس الحص اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع التحضيري الثالث للمنتدى التضامني مع الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلى ومع دخول اضراب الأسرى في معركة الامعاء الخاوية يومه السادس عشر في “دار الندوة” بحضور منسق عام الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة معن بشور وممثلين عن الاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والمنظمات الفلسطينية.
وطالب المجتمعون من خلال ورقة العمل والمقترحات المقدمة من الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة بالاعتزاز بكل فعالية تضامنية مع الأسرى داخل فلسطين ولبنان والوطن العربي والعالم والدعوة إلى إطلاق مسيرات شعبية كبرى تؤكد للأسرى إنهم ليسوا وحدهم
وطالبوا بدعوة القيادة الفلسطينية والمنظمات الإقليمية والدولية من اجل مقاضاة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية لانتهاكها أبسط مبادئ حقوق الإنسانو دعوة المؤتمر القانوني العربي إلى قيادة تحرك قانوني عربي ودولي لاحالة جرائم سلطات الاحتلال بحق الأسرى إلى القضاء الجنائي الدولي وإدانة المحاولات الإسرائيلية الرامية للايقاع بين الأسرى المضربين.
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