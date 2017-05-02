تحدث كريم وهبه، شقيق النقيب الشهيد محمد وهبه، أحد شهداء كمين مدينة نصر، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه، قائلًا: “أخويا عاش راجل ومات راجل”.

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على شاشة “المحور”: “آخر مرة شوفته فى البيت كان بيصلي ونزلت وسيبته وبعدها أخويا الصغير كلمني قالى إنه استشهد، بس كنت فاكر إنه مقلب سخيف وهزار”.

وأردف “أخويا طول عمره راجل ومات راجل، وحسبى الله ونعم الوكيل فى اللي عمل فيه كده”.