أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتلونى، منتصف مايو الجاري.

وأكد بيسكوف، لوكالة أنباء “تاس”، أن المحادثات بين بوتين وجينتلونى، ستتم يوم 17 مايو في المنتجع الرئاسي بسوتشي.

وكان مكتب الحكومة الإيطالية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتليوني، يعتزم عقد لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الموعد المذكور.

وأشار بيان صادر عن مكتب الحكومة الإيطالية، إلى أن جنتليوني، يعتزم زيارة كل من الصين وروسيا خلال الفترة بين 14-17 مايو، ويعتزم عقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء لى كه تشيانج ، يوم 16 من الشهر الجاري.

كان وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، قد أكد في أبريل الماضي، معارضة بلاده للتمديد التلقائي للعقوبات على روسيا المتعلقة بالشأن الأوكراني، وعدم اتفاق وزراء خارجية “السبعة الكبار”، حول فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع السوري.

وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد تدهورت في عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.

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