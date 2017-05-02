عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدم ريال مدريد على منافسه أتليتكو مدريد بالهدف الثالث في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء بذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل رونالدو الهدف الثالث له ولفريقه “هاتريك” في الدقيقة 86 وكان قد سبقه بالهدف الثاني في الدقيقة 73 بعدما أخطأ فيليب لويس ظهير أيسر فريق الروخيبلابنكوس لتهيأ أمام رونالدو الذي سدد قنبلة في شباك أوبلاك لا تصد ولا ترد

وكان رونالدو قد سجل هدف التقدم في الدقيقة 10 من الشوط الأول منح بها التقدم للميرنجي ليقطع شوطاً كبيراً نحو كارديف نهائي المسابقة.

ووصل رونالدو للهدف رقم 103 أوروبيا والـ 52 في الأدوار الإقصائية