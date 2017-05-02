"آخر النهار" يعرض أغنية لشهيد كمين مدينة نصر ينعى بها أصدقائهالثلاثاء، 2 مايو 2017 10:30 م
نعى الإعلامي خيري رمضان فى بداية حلقة مساء اليوم الثلاثاء، من برنامج “آخر النهار”، شهداء الواجب الوطني، الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم، في أحد الكمائن بمدينة نصر، وراح ضحيته النقيبين أيمن حاتم، ومحمد وهبة، وأمين الشرطة محمد شعبان، إثر اطلاق سيارتين وابل من النيران على الكمين.
أكد ” خيري” على أن هذا الهجوم الغادر كان متوقعا خاصة بعد النجاح الأمني في تنظيم زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، فالإرهابيين يستغلون فترات الراحة والاسترخاء والإحساس بالإنجاز ليقوموا بضربتهم، فهذا ليس بجديد عليهم.
في نفس السياق عرض مقدم برنامج “آخر النهار” أغنية من تأليف وغناء وألحان الشهيد محمد وهبة، كان ينعى فيها زملائه، الذين سبقوه للشهادة.
عرض “خيري” الأغنية بمصاحبة صور شخصية للنقيب الشهيد والذي كتب على صفحته على الفيس بوك، قبل استشهاده بساعة “أعفو واصفحوا فلا شئ يستحق فكلنا هانقابل وجه كريم”.
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواءTue, 02 May 2017 07:30:41 GMT
-
مقتل 10 من مليشيات الحوثى فى قصف للتحالف العربى جنوب اليمنTue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
صلاح عبدالله وأيتن عامر وعايدة رياض يرفعون شعار عمل واحد لا يكفي في رمضان
تنتشر ظاهرة المشاركات الخماسية والثلاثية في دراما رمضان المقبل بشكل يشبه الموضة وسط تحذيرات النقاد ، بينما يرد أبطالها “ظروف ونصيب”. ويرفض الفنان صلاح عبد الله أي ...Tue, 02 May 2017 10:33:20 GMT
-
المقرحي يطالب بإحالة مستهدفي رجال الشرطة للمحاكمات العسكرية - محيط
أكد فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، على تطهير البلاد من العصابات الارهابية ، مناشدا المسؤولين بتطهير الأجهزة والوزارات والمؤسسات من أفراد تلك ...Tue, 02 May 2017 09:56:46 GMT
-
واشنطن تجرى تدريبات على إجلاء رعاياها من كوريا الجنوبية الشهر المقبل
تخطط القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، لإجراء تدريب للجنود على إجلاء المدنيين الأمريكيين، ونقلهم لأماكن آمنة فى حالة تفجر الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية. وذكرت ...Tue, 02 May 2017 11:24:45 GMT