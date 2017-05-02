نعى الإعلامي خيري رمضان فى بداية حلقة مساء اليوم الثلاثاء، من برنامج “آخر النهار”، شهداء الواجب الوطني، الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم، في أحد الكمائن بمدينة نصر، وراح ضحيته النقيبين أيمن حاتم، ومحمد وهبة، وأمين الشرطة محمد شعبان، إثر اطلاق سيارتين وابل من النيران على الكمين.

أكد ” خيري” على أن هذا الهجوم الغادر كان متوقعا خاصة بعد النجاح الأمني في تنظيم زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، فالإرهابيين يستغلون فترات الراحة والاسترخاء والإحساس بالإنجاز ليقوموا بضربتهم، فهذا ليس بجديد عليهم.

في نفس السياق عرض مقدم برنامج “آخر النهار” أغنية من تأليف وغناء وألحان الشهيد محمد وهبة، كان ينعى فيها زملائه، الذين سبقوه للشهادة.

عرض “خيري” الأغنية بمصاحبة صور شخصية للنقيب الشهيد والذي كتب على صفحته على الفيس بوك، قبل استشهاده بساعة “أعفو واصفحوا فلا شئ يستحق فكلنا هانقابل وجه كريم”.