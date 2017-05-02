 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 11:02 مساءً
روابط سريعة
"آخر النهار" يعرض أغنية لشهيد كمين مدينة نصر ينعى بها أصدقائه
الاعلامي خيري رمضان

"آخر النهار" يعرض أغنية لشهيد كمين مدينة نصر ينعى بها أصدقائه

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:30 م
كتب - متابعات

نعى الإعلامي خيري رمضان فى بداية حلقة مساء اليوم الثلاثاء، من برنامج “آخر النهار”، شهداء الواجب الوطني، الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم، في أحد الكمائن بمدينة نصر، وراح ضحيته النقيبين أيمن حاتم، ومحمد وهبة، وأمين الشرطة محمد شعبان، إثر اطلاق سيارتين وابل من النيران على الكمين.

أكد ” خيري” على أن هذا الهجوم الغادر كان متوقعا خاصة بعد  النجاح الأمني في تنظيم زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، فالإرهابيين يستغلون فترات الراحة والاسترخاء والإحساس بالإنجاز ليقوموا بضربتهم، فهذا ليس بجديد عليهم.

في نفس السياق عرض مقدم برنامج “آخر النهار” أغنية من تأليف وغناء وألحان الشهيد محمد وهبة، كان ينعى فيها زملائه، الذين سبقوه للشهادة.

عرض “خيري” الأغنية بمصاحبة صور شخصية للنقيب الشهيد والذي كتب على صفحته على الفيس بوك، قبل استشهاده بساعة “أعفو واصفحوا  فلا شئ يستحق فكلنا هانقابل وجه كريم”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3