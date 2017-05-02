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منتدى مجلس الأعمال المصري اليوناني الثالث ينطلق غدا
المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية‎

منتدى مجلس الأعمال المصري اليوناني الثالث ينطلق غدا

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:16 م
محيط

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى عن انعقاد الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري- اليونانى بالقاهرة غدًا الثلاثاء.

قال المهندس على عيسى رئيس الجمعية، إن المنتدى يعقد بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ونيكوس كوتزياس وزير الخارجية اليوناني، والوفد المرافق له بالإضافة إلى السفير اليونانى بالقاهرة.

وأكد عيسى عمق العلاقات التي تجمع مصر واليونان على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مؤكدا أهمية ترجمة تلك العلاقات المتميزة بين البلدين اقتصاديا على أرض الواقع.

من جانبه أكد هانى برزى رئيس الجانب المصرى بالمجلس المشترك، إنه من المنتظر زيارة وفد من كبرى الشركات اليونانية برئاسة وزير الخارجية اليوناني إلى القاهرة، مشيرًا إلى أن الوفد اليوناني يتكون من 17 شركة تعمل في مجالات مستحضرات التجميل والأغذية، والاتصالات، والكيماويات، والتجارة، والمعادن، والصناعات الغذائية، والأدوية، والنقل واللوجيستيات، والتشييد ومواد البناء، الأقطان والغزول وغيرها.

وأكد برزي أن القطاع الخاص في مصر واليونان حريص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، لافتا إلى أن الدورة الثالثة للمجلس تضع آليات جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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