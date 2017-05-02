عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدم فريقه ريال مدريد بهدف ثان في شباك أتليتكو مدريد في لقاء ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا “شامبيونزليج”، بملعب سانتياجو برنابيو.

وجاء الهدف في الدقيقة 73 بعدما أخطأ فيليب لويس ظهير أيسر فريق الروخيبلابنكوس لتهيأ أمام رونالدو الذي سدد قنبلة في شباك أوبلاك لا تصد ولا ترد

وكان رونالدو قد سجل هدف التقدم في الدقيقة 10 من الشوط الأول منح بها التقدم للميرنجي ليقطع شوطاً كبيراً نحو كارديف نهائي المسابقة.

ووصل رونالدو للهدف رقم 102 أوروبيا والـ 51 في الأدوار الإقصائية