ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالدقهليةالثلاثاء، 2 مايو 2017 10:18 م
تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وذلك بنطاق المحافظة.
كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة أكدتها التحريات السرية تفيد قيام كل من محمد .ا 32 عاما عاطل والمدرج معلومات جنائية وسابق إتهامه فى 8 قضايا شروع فى قتل ومخدرات وضرب ومطلوب ضبطه واحضاره وشقيقه عمرو 34 عاما عامل وعصام ا 29 عاما عاطل ومدرج معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره بقضية مخدرات ومحمود ا 22 عاما عاطل ورضا م 20 عاما عامل ويقيمون بقرية بدواي دائرة مركز المنصورة ، بتكوين تشكيل عصابي تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة المركز متخذين من زراعات الموز زمام القرية محل إقامتهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 3 أسلحة نارية وعدد 275 لفافة لمخدر الهيروين و 55 لفافة صغيرة الحجم لنبات البانجو المخدر بإجمالي وزن 5 كيلو جرامات ومبلغ مالي 2280 جنيها و4هواتف محمولة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل إتصالهم بعملائهم ، وان المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة.
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