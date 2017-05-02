تداول نشطاء مواقع التواصل صور لكلاب تم تعذيبها وقتلها بشكل بشع.

وأكد النشطاء أن المشكلة ليست في البلد أو الحكومات بل في الفكر والإنسانية التي بدأت تقل من بعض أبناء الوطن.

وبينت الصور التي تعتذر “محيط”عن نشرها لفظاعتها، كلاب معذبة ومغروس في حلقها اعواد خشبية، في مشهد يثير الفزع.

وطالب النشطاء بتطبيق العقوبة على الفاعلين، فيما لم تبين الصور مكان وقوع الحادث البشع أو المتسببين فيه.