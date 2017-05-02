«هاتريك» رونالدو يقود الريال لتدمير أتليتكو والاقتراب من «كارديف»الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:33 م
قطع فريق ريال مدريد الإسباني شوطاً كبيراً نحو نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفوز على نظيره أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي أقيم اليوم الثلاثاء بملعب سانتياجو برنابيو.
سجل هدفي اللقاء كريستيانو رونالدو في الدقيقة 10 و 73 و 86 من عمر المباراة .
وكان الريال قد قام بالضفط منذ انطلاق المباراة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور بقلعة السانتياجو برنابيو ، ومع الدقيقة العاشرة حول رونالدو كرة عرضية من كاسيميرو برأسية قوية داخل شباك أوبلاك حارس الروخيبلانكوس.
واصل الريال الضغط وبعد الهدف بثلاث دقائق كاد مودريتش أن يسجل الهدف الثاني ولكن حولها الحارس أوبلاك لركلة ركنية نفذها توني كروس ولكنها خرجت بعيدة لتصل لإيسكو الذي سيطر عليها ولعبها في أيدي حارس أتليتكو.
وكاد أتليتكو بعدها بدقيقة وتحديدا في الدقيقة 16 أن يسجل التعادل بعدما انفرد جاميرو بمرمى كيلور نافاس الذي تصدى للكرة ببراعة.
ففي الدقيقة 20 حول كارفاخال عرضية قوية تصل لنزيمة ليسددها بيمناه ضعيفة في يد الحارس أوبلاك.
واصل الإعصار المدريدي مهاجمة أتليتكو مدريد، ووصلت الكرة في الدقيقة 24 سدد لوكا مودريتش كرة زاحفة من خارج الـ 18 مرت بجوار القائم الأيمن لأوبلاك بقليل.
هدء رتم المباراة نسبياً بعدما حاول أتليتكو الدخول في المباراة ونجح في الحصول على ركلة ركنية شتتها الدفاع وسيطر عليها مودريتش وحاول الإنطلاق إلا أن لاعبي وسط أتليتكو قاموا بعرقلته .
في الدقيقة 31 حصل أتليتكو مدريد على ضربة حرة غير مباشرة من خارج الـ 18 للريال حولها جريزمان ببراعة في ظهر مدافعي الميرنجي وسددها جودين بقوة أطاح بها خارج الشباك وكادت أن تحرز التعادل للروخيبلانكوس.
هدأ اللعب مرة أخرى وانحصر في منطقة وسط الملعب في الدقيقة 37 وتبادل الفريقان الكرة بينهما واستحوذ عليها الملكي المدريدي أكثر الوقت.
وسيطر أتليتكو مدريد على الكرة منذ الدقيقة 40 ولكن دون فاعلية على مرمى حارس الريال ومع الدقيقة 44 حصل مارسيلو على ركلة ركنية من جديد للريال ولكنها نفذت بعيدة عن منطقة الخطر.
ومع الدقيقة الأخيرة من الشوط سقط داني كارفاخال ظهير أيمن الريال أرضاً للإصابة لينتهي الشوط الاول بتقدم الريال وبتغيير اضطراري بدخول ناتشو بديلاً لكارفاخال.
وشهد الشوط الثاني أداءا متوسطاً من الفريقين وانحصر اللعب في منطقة منتصف الملعب وشهد بعض العنف من اللاعبين وبعضهما
وحصل ايسكو على إنذار في صفوف ريال مدريد بينما حصل ساؤول على بطاقة صفراء أيضاً في الدقائق 47 و 57 .
وقام أتليتكو مدريد بإجراء بعض التغييرات لتنشيط الحالة الهجومية بدخول فيرناندو توريس ونيكو جايتان وانخيل كوريا بدلا من ساؤول وجاميرو وكاراسكو ولكن باءت تلك الحلول في منح التعادل أو الأفضلية للأتليتي.
ومع الدقيقة 73 استغل الدون البرتغالي خطأ فيليبي لويس الذي هيأ كرة لرونالدو سددها قوية في شباك أوبلاك ليعزز تقدم مدريد.
ومع الدقيقة 86 قام لاعبو الريال بهجمة أشبه بالغزوات واستطاع ناتشو أن يمرر عرضية تصل لرونالدو يسددها على طريقة ركلات الجزاء لتتهادى في شباك أوبلاك معلنة عن الهدف رقم 103 أوروبيا لرونالدو و53 في الأدوار الإقصائية.
ووضح بهذا الفوز ريال مدريد قدمه بنسبه كبيرة في نهائي دوري الأبطال الأوروبي بمدينة كارديف.
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