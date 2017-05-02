عزز ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان من التكهنات التي تشير إلى قرب رحيله عن الفريق الفرنسي عقب نهاية الموسم الجاري لاسيما وانه يحظى باهتمام كبير من بعض الأندية وأبرزها برشلونة الإسباني.

وكان الكثير من الجدل قد ثار حول إمكانية رحيل اللاعب الإيطالي عن باريس سان جيرمان بعد خروج الفريق الفرنسى من دوري الأبطال بخسارة مهينة أمام البارسا 6 / 1 ، وكذلك الابتعاد خطوة عن الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي بعد الهزيمة أمام نيس 1 / 3 مساء الأحد الماضي في الجولة 35 من المسابقة.

فقد استغل فيراتي ( 24 عاما ) فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو باريس سان جيرمان لمدة يومين ليتوجه إلى إمارة موناكو اليوم الثلاثاء قبل مباراة يوفنتوس وموناكو في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ونشرت مصادر اعلامية فرنسية صورة لفيراتي مع وكيل أعماله في موناكو، وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعزز من الأنباء التي تشير إلى تفاوض وكيل فيراتي مع إدارة نادي يوفنتوس تمهيدًا لانتقال اللاعب الى نادى السيدة العجوز عقب نهاية الموسم الجاري على الرغم من أن عقده مع ناديه الفرنسى يمتد حتى صيف 2021.