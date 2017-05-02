في الوقت الذي مازالت الشكوك تحوم فيه حول مستقبل النجم الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي في ظل عدم تمديد اللاعب لتعاقده مع النادي اللندني والذي ينتهي في صيف 2018، يُرجح كثير من المحللين انه سوف يرحل عن استاد الإمارات لعدة عوامل آخرها الغضب من قرار خضوعه لكشف المنشطات عقب الديربي اللندني الذي خسره أرسنال أمام توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي.

وكان مستوى اللاعب الألماني قد تراجع بشدة مما دفع مسئولى أرسنال إلى التفكير في بيعه في نهاية الموسم الجاري للاستفادة من المقابل المادي من وراء بيعه بدلاً من التفريط فيه مجانا.

وذكرت صحيفة “ديلى ميرور” الإنجليزية أن هناك عدة أندية قد تتمكن من جذب مسعود أوزيل في فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية هذا الموسم يأتي على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يقوده جوزيه مورينيو وهو المدير الفني الذي سبق لأوزيل أن حقق معه أفضل مستوى له أثناء فترة لعبه في ريال مدريد في موسم 2010 / 2011، كما توج الثنائي معًا بلقب الدوري الإسباني في 2012.

أما الجهة الثانية التي تنتظر نجم أرسنال فهي العودة مجددًا إلى ألمانيا والاستماع لنصيحة نجمها السابق مايكل بالاك الذي كان قد طالب أوزيل بالانضمام إلى بايرن ميونيخ إذا أراد الفوز بالألقاب، غير أن الكثيرين لا يرجحون حدوث هذه الخطوة خاصة وأن أوزيل غائب عن أجواء البوندسليجا منذ رحيله عن فيردر بريمن في صيف 2010.

كما يتطلع العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان إلى الفوز بصفقة أوزيل للمنافسة على ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد عام مخيب للآمال، خاصة أن زميله في صفوف منتخب ألمانيا جوليان دراكسلر أكد أنه يتمنى انضمام أوزيل للنادي الفرنسي الذي لديه قوة مالية قادرة على سداد الراتب الأسبوعي للنجم الألماني والذي يصل إلى نحو 200 ألف جنيه استرليني.

وفي الوقت نفسه، لا تُعد أبواب الصين مغلقة أمام مسعود أوزيل، خاصة في ظل القوة الشرائية الضخمة التىي تتمتع بها أندية دوري المحترفين هناك والتي جذبت الكثير من لاعبي البرميرليج مثل الثنائي النيجيري أوديون إيجالو وجون أوبي ميكيل والبرازيلي أوسكار بالإضافة إلى الإيطالي جراتسيانو بيليه.