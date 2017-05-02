ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 5.3 مليار جنيه، فى ختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 654.007 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.



وبلغ إجمالى قيمة التداول بالصفقات بالبورصة المصرية 4.9 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 910 ألف جنيه، 4.8 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيمة بلغت 17.9 مليون جنيه، 27.5 مليون جنيه على التوالى.

ورصد تقرير أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2 مايو.

الأسهم المرتفعة:

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 16.64 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.19%

- المصرية لخدمات النقل بسعر إغلاق 6.66 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9%

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بسعر إغلاق 20.84 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.83%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.89 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.54%

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 9.10 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%

أما الأسهم المتراجعة:

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.15 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.25%

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 5.63 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.85%

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 9.60 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.57%

-راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 11.53 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.95%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” بسعر إغلاق 7.45 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.74%