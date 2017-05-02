أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أن الوثيقة السياسية التى أطلقتها الحركة جاءت منسجمة مع استراتيجيتها المعلنة، مشيرًا إلى التزام حركته بأربعة محددات فى العلاقة مع مصر ساهمت فى تخفيف حد الأزمة معها.

وصرح مشعل خلال مقابلة تليفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء بأن “تطور حماس وتطوير خطابها وما تقدمه من لغة منطقية ومنفتحة وتكيف مع ظروف شعبنا، كل ذلك منسجم مع الاستراتيجية التى نعلنها صباح مساء”، نافيا وجود هذا التطوير مع تجربة حركة “فتح” التى أشار إلى أنها تخلت عن استراتيجيتها باسم الأساليب والتكتيك.

ولفت مشعل إلى هناك تحسن فى العلاقات مع مصر متأملا أن يتطور، متابعًا: “حريصون على العلاقة الجيدة مع مصر بحكم الجوار ومكانة مصر كأكبر دولة عربية، ولنا تاريخ مشترك، ليس فقط بهذه الوثيقة نحسن العلاقة”.

وأردف خالد مشعل: “نطور العلاقة من خلال فك الأزمات، ما يجرى فى مصر شأن مصرى داخلى، لا نتدخل فى شؤون الآخرين، ولا نمس الأمن القومى المصرى، بل حريصون عليه”، مشيرًا إلى أنه كان هناك حوار شفاف مع مصر، وكان موقفنا واضحا، قلنا لهم: حماس لا تتدخل فى الشأن المصرى، وحماس تضبط الحدود بين غزة وسيناء، ولا نسمح لأحد باستهداف الأمن المصرى انطلاقا من غزة، ولا نسمح بأن تكون غزة مأمن من يهدد الأمن القومى لمصر”.