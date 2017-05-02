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مقتل مستشار عسكري روسي في هجوم بسوريا
قوات روسية

مقتل مستشار عسكري روسي في هجوم بسوريا

الثلاثاء، 2 مايو 2017 11:16 ص
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مستشارًا عسكريًا روسيًا، قتل في هجوم على قوات النظام السوري.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المستشار العسكري الروسي، قتل في سوريا خلال قصف المسلحين للقوات السورية، وجرى ترشيحه لميدالية حكومية بعد الوفاة.

وتابعت إن: “العسكري يدعى أليكسي بوتشيلنيكوف، وكان في سوريا ضمن مجموعة المستشارين العسكريين الروس التي يقع على عاتقها تدريب وحدات المدفعية السورية”.

وجاء في البيان: “ونتيجة لتعرض وحدة من القوات السورية للقصف من قبل مسلحين، قتل المستشار العسكري الروسي العقيد أليكسي بوتشيلنيكوف.

وعمل بوتشيلنيكوف في سوريا ضمن مجموعة من المستشارين العسكريين الروس، مدربا في وحدات المدفعية التابعة للجيش السوري “.

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