استياء من أتليتكو مدريد بسبب جماهير الريال في سانتياجو برنابيوالثلاثاء، 2 مايو 2017 09:50 م
أبدت جماهير فريق أتليتكو مدريد استاءهم الشديد من دخلة منافسهم ريال مدريد، فى ديربى العاصمة الإسبانية “مدريد”، المقام بين الفريقين حاليا على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فى ذهاب الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى تشير نتيجتها إلى تقدم الملكى بنتيجة 1/0.
وقامت جماهير الملكى بتصميم لوحة فنية رائعة عبارة عن كأس دورى أبطال أوروبا وعليه أسماء لشبونة وميلانو، واللذان حقق فيهما ريال مدريد اللقبين العاشر والحادى عشر لتشامبيونزليج.
يذكر أن ريال مدريد نجح فى حجز مقعده بالدور نصف النهائى لدورى أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألمانى، فيما تأهل أتلتيكو مدريد بعد إقصاء ليستر سيتى الإنجليزى.
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