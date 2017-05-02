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محمد بن سلمان: ماضون في تنفيذ جسر الملك سلمان إلى سيناء
الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

محمد بن سلمان: ماضون في تنفيذ جسر الملك سلمان إلى سيناء

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:15 م

قال محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، إن صادرات السعودية ودول الخليج تمر من الخليج العربي، ومضيق هرمز، إلى بحر العرب، ثم البحر الأحمر وقناة السويس، وهذا يستغرق مدة كبيرة وتكلفة أكثر.

وأضاف “بن سلمان” خلال حواره مع الإعلامي السعودي داود الشريان، في مقابلة تلفزيونية على فضائية “العربية”، أنه من الممكن أن يتم توفير ذلك من خلال ممر وهو جسر الملك سلمان الذي أعلن عنه العام الماضي، الذي يمر بشمال سيناء مباشرة، وتلك الخطوة ستقتصر الوقت وتقلل التكلفة والضمانات الأمنية ستكون عالية للغاية.

وتابع: “ماضون في تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان إلى شمال سيناء”.

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