ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن مورينيو غاضب مما يتداوله لاعبو مانشستر يونايتد من صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستجرام، وسناب شات.

وأضافت أن مورينيو وضع لوائح صارمة، تمنع اللاعبين من نشر أي صورة لهم من مقر التدريبات أو حافلة الفريق، وضرورة مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي قبل 48 ساعة من أي مباراة، حتى لا يتشتت تركيزهم.

ولفتت إلى أن جوزيه مورينيو، غضب بشدة مما فعله لوك شاو ظهير أيسر مانشستر يونايتد، عندما نشر صورًا له في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة في نوفمبر الماضي.

وضرب بول بوجبا، بكل هذه اللوائح عرض الحائط، ونشر اليوم الثلاثاء، صورًا ومقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، وهو يوقع “أوتوجرافات” لبعض مشجعي النادي المتواجدين عند بوابة تدريبات مان يونايتد.