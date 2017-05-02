عدل حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران فريقه فى صباح الغد ليصبح فى تمام الحادية عشر ظهرًا ، بدلًا من التاسعة صباحًا.

ويأتى ذلك حرصًا من الجهاز الفنى للاستعداد الجيد والسفر الى مدينة السويس لمواجه طلائع الجيش فى الأسبوع 27 من الدور العام .