 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 09:42 مساءً
روابط سريعة
الأهلي يؤخر موعد مرانه غداً لهذا السبب
الاهلي المصري - سليماني كوليبالي

الأهلي يؤخر موعد مرانه غداً لهذا السبب

الثلاثاء، 2 مايو 2017 09:26 م

عدل حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران فريقه فى صباح الغد ليصبح فى تمام الحادية عشر ظهرًا ، بدلًا من التاسعة صباحًا.

ويأتى ذلك حرصًا من الجهاز الفنى للاستعداد الجيد والسفر الى مدينة السويس لمواجه طلائع الجيش فى الأسبوع 27 من الدور العام .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3