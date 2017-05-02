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خسائر مهولة لقطاع الطيران بسبب إلغاء عمرة المولد
شريف فتحي وزير الطيران المدني

خسائر مهولة لقطاع الطيران بسبب إلغاء عمرة المولد

الثلاثاء، 2 مايو 2017 09:16 م
كتب - متابعات

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني، إن خسائر إلغاء عمرة المولد النبوي وقلة الأعداد عن المواسم السابقة تقدر بما يقارب مليار جنيه.

وأكد في مؤتمر صحفي، أن حجم الخسائر التي تكبدتها شركة مصر للطيران منذ ثورة 25 يناير بلغت 14 مليار جنيه.

ولفت إلى أن صناعة الطيران ترتبط بالسياسة والأمن بشكل كبير، وتتأثر في وجود التحديات الأمنية.

وأوضح أن المطارات المصرية مرت بالعديد من التحديات، وأن توافر الإمكانيات يمثل العائق الأكبر أمام التوسع في إنشاء المشروعات.

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