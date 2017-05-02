شوط أول ناري.. إعصار ريال مدريد يضرب أتليتكو بهدف رونالدوالثلاثاء، 2 مايو 2017 09:29 م
تقدم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد على نظيره أتليتكو مدريد بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكان الريال قد قام بالضفط منذ انطلاق المباراة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور بقلعة السانتياجو برنابيو ، ومع الدقيقة العاشرة حول رونالدو كرة عرضية من كاسيميرو برأسية قوية داخل شباك أوبلاك حارس الروخيبلانكوس.
واصل الريال الضغط وبعد الهدف بثلاث دقائق كاد مودريتش أن يسجل الهدف الثاني ولكن حولها الحارس أوبلاك لركلة ركنية نفذها توني كروس ولكنها خرجت بعيدة لتصل لإيسكو الذي سيطر عليها ولعبها في أيدي حارس أتليتكو.
وكاد أتليتكو بعدها بدقيقة وتحديدا في الدقيقة 16 أن يسجل التعادل بعدما انفرد جاميرو بمرمى كيلور نافاس الذي تصدى للكرة ببراعة.
ففي الدقيقة 20 حول كارفاخال عرضية قوية تصل لنزيمة ليسددها بيمناه ضعيفة في يد الحارس أوبلاك.
واصل الإعصار المدريدي مهاجمة أتليتكو مدريد، ووصلت الكرة في الدقيقة 24 سدد لوكا مودريتش كرة زاحفة من خارج الـ 18 مرت بجوار القائم الأيمن لأوبلاك بقليل.
هدء رتم المباراة نسبياً بعدما حاول أتليتكو الدخول في المباراة ونجح في الحصول على ركلة ركنية شتتها الدفاع وسيطر عليها مودريتش وحاول الإنطلاق إلا أن لاعبي وسط أتليتكو قاموا بعرقلته .
في الدقيقة 31 حصل أتليتكو مدريد على ضربة حرة غير مباشرة من خارج الـ 18 للريال حولها جريزمان ببراعة في ظهر مدافعي الميرنجي وسددها جودين بقوة أطاح بها خارج الشباك وكادت أن تحرز التعادل للروخيبلانكوس.
هدأ اللعب مرة أخرى وانحصر في منطقة وسط الملعب في الدقيقة 37 وتبادل الفريقان الكرة بينهما واستحوذ عليها الملكي المدريدي أكثر الوقت.
وسيطر أتليتكو مدريد على الكرة منذ الدقيقة 40 ولكن دون فاعلية على مرمى حارس الريال ومع الدقيقة 44 حصل مارسيلو على ركلة ركنية من جديد للريال ولكنها نفذت بعيدة عن منطقة الخطر.
ومع الدقيقة الأخيرة من الشوط سقط داني كارفاخال ظهير أيمن الريال أرضاً للإصابة
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