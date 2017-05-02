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رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية في دوري الأبطال
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رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية في دوري الأبطال

الثلاثاء، 2 مايو 2017 09:16 م

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى الهدف الـ 50 في الأدوار الإقصائية

وكان رونالدو قد منح فريقه التقدم أمام نظيره أتليتكو مدريد بعد 10 دقائق من انطلاق المباراة في ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بملعب سانتياجو برنابيو.

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