أكد ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن أهم عنصر في صندوق الاستثمارات العامة هو طرح أسهم أرامكو.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي داود الشريان المذاع على فضائية “الإخبارية” السعودية، أن المملكة ثالث دولة في العالم تنفق على التسليح العسكري، ونظل ندعم قطاع التصنيع العسكري في السلاح الصغير والهياكل وقطع الغيار لأنواع معينة من السلاح وتنفق ما بين 50 إلى 70 مليار دولار سنويا على التسليح.

وتابع: “نركز على رفع المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية وصناعة السيارات، وأن السعوديين ينفقون 22 مليار دولار على السياحة الخارجية سنويا”.