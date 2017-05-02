قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع إن تيران وصنافير سعودية ولا يوجد خلاف مع مصر حول ذلك والإدارة المصرية والسعودية تتعامل مع ذلك على هذا الأساس وتعترف به.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال حواره على شاشة إم بي سي، أن ما تم هو ترسيم للحدود بين البلدين يؤكد على سعودية الجزر ولا يوجد خلاف على ذلك، مؤكدا في الوقت نفسه أن العلاقات بين البلدين في أوجها ومتميزة ومصر ستقف مع السعودية في أي وقت مثلما ستقف السعودية مع مصر في أي وقت تحتاجها.

وتابع محمد بن سلمان، ردًا على سؤال حول مهاجمة بعض الإعلام المصري للسعودية من المذيع داود الشريان ” \تقصد الإخوانجي”، مضيفا أن الإعلام المصري ذاته الذي يهاجم السعودية هو من يهاجم الرئيس السيسي.