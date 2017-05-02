تعرض فضائية “النهار” حلقة جديدة من برنامج “البلاتوه” في موسمه الثالث، للفنان الكوميدي أحمد أمين، يوم الجمعة المُقبلة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث تتضمن مجموعة من الاسكتشات الساخرة عن “الأسرار”.

يلعب أحمد أمين في أحد الاسكتشات، دور “البرنس”، صاحب مطعم مأكولات كبير، ولديه ثلاثة أبناء، هم أبو مازن، وأبو شقرة وأبو طارق، حتى يتعرض الأب لوعكة صحية شديدة، ويجتمع أبنائه الثلاثة حوله، في محاولة منهم لمعرفة “سر الخلطة”، التي تُعطى للطعام مذاق خاص، ويحرص الناس على تناول المأكولات من مطعمه.

يرصد في اسكتش آخر، الشخصيات التي تحتفظ بأخبارها عن أقرب الناس لديهم، لاسيما البنات اللاتي يتبادلن الحب والصداقة بينهن، ويحتفظن كل منهن بأسرار مُعينة، في إطار كوميدي مشوق، وذلك بجانب مجموعة من الاسكتشات الساخرة المُتعلقة بالأسرار.

برنامج “البلاتوه” للفنان الكوميدي أحمد أمين، يُعرض عبر فضائية “النهار”، يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة العاشرة مساءً، وهو من إخراج علاء إسماعيل، ومدير التصوير وائل يوسف، وإنتاج شركة سينيجرام، حيث يرصد أبرز الموضوعات الاجتماعية، التي تشغل بال البعض، ويلقي عليها الضوء بطريقته الساخرة، وذلك من خلال عدة اسكتشات مختلفة.​