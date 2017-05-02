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توريد 21 ألفا و600 طن قمح لشون وصوامع البحيرة
صوامع قمح‎

توريد 21 ألفا و600 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

الثلاثاء، 2 مايو 2017 09:11 م
خاص: محيط

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغ حتى اليوم الثلاثاء، 21 ألفا و 600 طن قمح من إجمالي المساحة التي تم حصادها حتى تاريخه والتي تقدر بـ 116 ألفا و382 فدانا من جملة المساحة المنزرعة البالغة 321 ألفا و138 فدانا بنطاق المحافظة.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، مع سرعة تسليم المزارعين ثمن أقماحهم الموردة خلال 24 ساعة وذلك وفقا للأسعار المعلنة مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيك إلى أجوله خيش داخل الشون خلال 15 يوما من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه، مشددة على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وعدم تسرب أقماح مستوردة، بالإضافة إلى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع بنطاق المحافظة.

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