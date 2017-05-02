يواصل معرض “فرنكس اند ذا هوم” للآثاث، المقام في “كايرو فيستيفال سيتي مول” بالتجمع الخامس استقبال الزوار و المواطنين لليوم الثاني على التوالي، حيث يقدم باقة من المعروضات التى تناسب أصحاب الذوق الرفيع وجاءت أسعار المعروضات من الأثاث كالتالي:

بلغ سعر السفرة المكونة من ثمانية مقاعد خشب زان 95 ألف جنيها، و انتريه زان إلى 35 ألف جنيها، وركنة (كنبة ومقعدان) زان 23 ألف جنيها، انترية تاكي 18 ألف جنيها، وطقم طرابيزة كبيرة 5050 جنيها، وصغيرة 1625 جنيها، وكنبة خشب زان 16500 جنيها، وفوتيه 4200 جنيها، وكنبة قطعة واحدة 16 ألف جنيها، وسفرة مرايات وبوفية 22 ألف جنيها.

جناح verinno

وتراوح سعر السفرة ما بين 42800 جنيها إلى 44 ألف جنيها، والانتريه من 22400 جنيها إلى 40 ألف جنيها بعد الخصم.

وبجناح(Danina)

وصل سعر كنبه وعدد اثنان كرسي إلى 22 ألف جنيها.

جناح البدري

وصل سعر ترابيزة السفرة إلى 6880 جنيها، أما مقاعد السفرة فوصل الواحد إلى 2530 جنيها، والنيش6060 جنيها، والبوفية 6260 جنيها.

ووصل سعر الدولاب إلى 9710 جنيها، والسرير إلى 2830 جنيها، والكمود بثلاث ادراج 1435 جنيها، والتسريحة 3445 جنيها.

وجاءت أسعار المعروضات من المفروشات كالتالي:

تراوح سعر المرتبة التركي ما بين 1850 جنيها إلى 2450 جنيها، ووصل مفرش الستان المكون من خمس قطع إلى 1450 جنيها، مفرش القطن عدد خمس قطع 1730 جنيها، وكوفرتة قطن 1400 جنيها، وتراوحت الستائر ما بين 5 آلاف جنيها إلى 35 ألف جنيها، وطقم الجاليري ما بين 16ألف جنيها إلى 18500 جنيها.

وتراوح سعر متر ورق الحائط ما بين 155 جنيها إلى 280 جنيها، كما بدأ سعر الرول كامل من 3 آلاف جنيهات.

جدير بالذكر أن الدورة الاستثنائية لمعرض “فيرنكس آند ذا هوم” انطلقت صباح أمس الاثنين، بمشاركة 120 شركة مصرية متخصصة بمجالات الأثاث والمفروشات والديكور ومستلزمات تشطيبات المنازل، ويستمر المعرض حتى 6 مايو الجارى، فيما تبدأ مواعيد العمل من الساعة 11 صباحا وحتى 10 مساءا، ماعدا الجمعة يبدأ العمل فى المعرض من الساعة 2 ظهرا.