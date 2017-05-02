 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 09:36 مساءً
روابط سريعة
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية حرق سيارات رجال الشرطة الي جلسة 4 يوليو المقبل
محكمة جنايات القاهرة

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية حرق سيارات رجال الشرطة الي جلسة 4 يوليو المقبل

الثلاثاء، 2 مايو 2017 09:04 م

قررت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار بلال ابو السعود تاجيل محاكمة 89 متهما في قضيه حرق واتلاف سيارات رجال الشرطة بالإسماعيلية إلي جلسه يوم 4 يوليو المقبل واخلاء سبيل احد المتهمين لظروفة الصحية

وكان المتهمين الذين انضموا لجماعه الإخوان الإرهابية قد قاموا بتكوين خليه اسموها الخلايا العنقوديه / ولع / لاتلاف سيارات رجال الشرطه والامن والقيام باعمال عنف وارهاب لرجال الأمن والمواطنين وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة لرجال الشرطة والقضاء ومقهى فى مدينة الاسماعيلية خلال فترة 2013 مستخدمين المواد الملتهبه والمفرقعات المحظور حيازتها قانونا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3