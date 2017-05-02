تأجيل محاكمة المتهمين في قضية حرق سيارات رجال الشرطة الي جلسة 4 يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار بلال ابو السعود تاجيل محاكمة 89 متهما في قضيه حرق واتلاف سيارات رجال الشرطة بالإسماعيلية إلي جلسه يوم 4 يوليو المقبل واخلاء سبيل احد المتهمين لظروفة الصحية

وكان المتهمين الذين انضموا لجماعه الإخوان الإرهابية قد قاموا بتكوين خليه اسموها الخلايا العنقوديه / ولع / لاتلاف سيارات رجال الشرطه والامن والقيام باعمال عنف وارهاب لرجال الأمن والمواطنين وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة لرجال الشرطة والقضاء ومقهى فى مدينة الاسماعيلية خلال فترة 2013 مستخدمين المواد الملتهبه والمفرقعات المحظور حيازتها قانونا.