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"التجمع" يقيم اعتصاما تضامنيا مع 1300 أسير فلسطيني مضربين عن الطعام
حزب التجمع

"التجمع" يقيم اعتصاما تضامنيا مع 1300 أسير فلسطيني مضربين عن الطعام

الثلاثاء، 2 مايو 2017 09:02 م
خاص: محيط

أقام حزب التجمع القدمي الوحدوي اليوم الثلاثاء الثاني من مايو اعتصاما تضامنيا مع نحو 1300 أسير فلسطيني أعلنوا إضرابهم عن الطعام في 17 أبريل أي منذ نحو أسبوعين ، احتجاجا على المعاملة الوحشية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي معهم ومع ذويهم ، والمطالبة بتحسين شروط أسرهم المعيشية.

وقال التجمع في بيان له اليوم ، إن الاعتصام أقيم بمقر حزب التجمع الرئيسي وسيتوجه وفد من التجمع إلى مقر مبنى هيئة الأمم المتحدة لتقديم خطاب مطالبا الهيئة الدولية بتشكيل لجنة دولية محايدة لبحث أوضاع الأسرى والتأكد من سلامة تعاملهم ، سعيا لإطلاق سراحهم ، بعد أن أمضى كثيرون منهم أكثر من 15 عاماً رهن الاعتقال في ظل ظروف معيشية تفتقد للرحمة ، وقبل ذلك إلى معايير العدالة التي تكفلها اتفاقية جنيف الدولية ، والتي تلزم دولة الاحتلال بالمحافظة على صحة وحياة الأسرى.

وأكد حزب التجمع والمعتصمون في هذه المناسبة أن مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني لن تتوقف، طالما لم تبذل الهيئة الدولية جهودها لتنفيذ قراراتها في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

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