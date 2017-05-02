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شوبير يشبه المقاصة بهذا النادي العالمي
مصر المقاصة

شوبير يشبه المقاصة بهذا النادي العالمي

الثلاثاء، 2 مايو 2017 09:03 م

أشاد الاعلامى أحمد شوبير بأداء فريق مصر المقاصة هذا الموسم، مشيرا إلى أن المقاصة يقدم مستوى متميز للغاية فنيا، وأنه يشبه كثيرا أداء فريق برشلونة الاسبانى فى الأداء الجمالى.

وتابع شوبير خلال برنامجه ” مسا مصر ” والذى يذاع عبر أثير ” راديو مصر ” أن المقاصة يقوم ببناء الهجمات من الخط الخلفى وتوزيع اللعب بشكل رائع، مؤكدا أن المقاصة يقدم موسم استثنائي وأنه صاحب أقوى خط هجومى فى الدورى الممتاز هذا العام.

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