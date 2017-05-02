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حسن راتب يضع خريطة استثمار شاملة لسيناء
حسن راتب رجل الاعمال

حسن راتب يضع خريطة استثمار شاملة لسيناء

الثلاثاء، 2 مايو 2017 09:02 م
كتب - متابعات

قال رجل الاعمال، حسن راتب ان سيناء منطقة استثمارية متميزة تتوافر بها جميع المقومات الجاذبة للاستثمار ولكن لابد من وجود خطط حقيقية للاستثمار هناك

واشار راتب خلال حلوله ضيفاً ببرنامج مال واعمال مع المذيعة دينا سالم بقناة سى بى اكساترا والذى اذيع مساء اليوم الثلاثاء اننى وبعد دراسة مستفيضة تعود الى اكثر من 30 سنة عن يناء المكان والمواقع المناخ والتحديات تم وضع خطة استثمارات حقيقية لمعرفتى الكاملة منذ 30 عام عن سيناء وهذا المكان من كل جوانبه وهيا جاهزة للاستفادة بها من قبل المسئولين.

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