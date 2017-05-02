استنكر الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الهجوم العنيف للصحف السودانية على مصر، مؤكدا أن ذلك التطاول لا يمكن السكوت عليه.

وأضاف، “سلامة” خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، “أن الخرطوم حولت الاختلاف السياسي مع القاهرة إلى معركة في ساحات صحفها لتوجيه الاتهامات غير المبررة ضد مصر”.

وتابع: إنه لا يمكن أن يصمت المصريون على الشتائم والبذاءات والإساءات السودانية غير المقبولة ضد مصر، لافتًا إلى أن ما تقوم به صحافة الخرطوم لا يخدم مصالح الدولة السودانية كما يعتقدون.

وأكد: أن مصر ملتزمة حتى الآن بعدم التورط في نفس الاتجاه من الهجوم الإعلامي السوداني.