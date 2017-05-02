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لماذا أثارت والدة محمد أنور الجدل على انستجرام؟!
محمد أنور

لماذا أثارت والدة محمد أنور الجدل على انستجرام؟!

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:58 م

ظهرت والدة نجم مسرح مصر “محمد أنور” في حفل عقد قرانه على نوران عاصم، وهي ترتدي النقاب.

وأثارت والدة محمد أنور، جدلا كبيرا على موقع انستجرام، بسبب ظهورها بالنقاب.

وكان محمد أنور، قد عقد قرانه على الآنسة نوران عاصم تركي، قبل يومين، بحضور عدد من نجوم الفن والأهل والأصدقاء.

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