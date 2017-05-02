ظهرت والدة نجم مسرح مصر “محمد أنور” في حفل عقد قرانه على نوران عاصم، وهي ترتدي النقاب.

وأثارت والدة محمد أنور، جدلا كبيرا على موقع انستجرام، بسبب ظهورها بالنقاب.

وكان محمد أنور، قد عقد قرانه على الآنسة نوران عاصم تركي، قبل يومين، بحضور عدد من نجوم الفن والأهل والأصدقاء.