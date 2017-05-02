رونالدو يتقدم لريال مدريد على أتليتكو بعد 10 دقائق من انطلاق المباراة

تقدم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد على نظيره أتليتكو مدريد بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان الريال قد قام بالضفط منذ انطلاق المباراة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور بقلعة السانتياجو برنابيو ، ومع الدقيقة العاشرة حول رونالدو كرة عرضية من كاسيميرو برأسية قوية داخل شباك أوبلاك حارس الروخيبلانكوس.