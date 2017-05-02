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شاهد.. أحمد سعد وسمية الخشاب في أول ظهور لهما بعد خبر زواجهما
احمد سعد

شاهد.. أحمد سعد وسمية الخشاب في أول ظهور لهما بعد خبر زواجهما

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:50 م

ظهر الفنان أحمد سعد، بجوار الفنانة سمية الخشاب، في لقطات مصورة رصدت كواليس أدائهما أغنية تتر مسلسل”الحلال”، وذلك وفقًا لما عرضه برنامج“Follow On”، المذاع على قناة “أون لايف”.

ويقول أحمد سعد في تتر المسلسل: “أول ما شوفتك عرفت معنى الهوا بيكي أنا ومني وعرفت إنك مفيش قبلك ولا بعدك وطلبت أعيش عمري معاكي كده منك خطفتى قلبي وروي فجأة بهواكي”.

وترد سمية الخشاب عليه:”بالحلال يامعلم..بالحلال هنتكلم”.

وسيطر خبر أو شائعة زواج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب خلال الساعات الماضية، حيث كان هذا الحدث هو المسيطر على الساحة الفنية، خاصة أن علاقة الفنانة ريم البارودي بخطيبها السابق الفنان أحمد سعد اتخذت الكثير من المنعطفات ما بين الارتباط وإعلان الانفصال أكثر من مرة.

وكان أول رد للفنانة سمية الخشاب على خبر زواجها الذي أعلنته ريم البارودي:«إن كل ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة»، وتابعت في تصريح خاص لـ«فيتو»: «هذه شائعة لا تمت للواقع بأي صلة، مؤكدة أنها تواصل حاليا تصوير مسلسلها الجديد “الحلال” بشكل مكثف من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني»، وفيما يخص إعلان ريم البارودي لهذا الأمر قائلة: «أنا لو اتجوزت هعلن مش هستنى حد يعلن ويطلع إشاعة سخيفة، وكل شخص مسئول عن تصرفاته».



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