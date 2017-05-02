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شوبير يهاجم مرتضى منصور
احمد شوبير - مرتضي منصور

شوبير يهاجم مرتضى منصور

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:48 م

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، قرار مجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بمنع خالد الغندور نجم الفريق السابق من دخول مقر النادي بسبب تصريحاته ومهاجمته لمجلس الإدارة.
وقال “شوبير” خلال برنامجه “مسا مصر” والذي يذاع عبر أثير “راديو مصر”، إن الغندور واحد من أبناء النادي الزمالك الذين قدموا تاريخا مليئا بالبطولات مع القلعة البيضاء، مؤكدا أن من حقه دخول ناديه حتى ولو لم يكن عضوا عاملا، مشيرا إلى ضرورة الفصل بين الخلافات الشخصية مع رموز النادي ومنعها من دخول النادي.

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